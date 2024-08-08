الايرانية نعمت زادة تحرز البرونزية بالتايكواندو في اولمبياد باريس 2024

العالم - ايران

في الدور الاول تغلبت نعمت زادة على "تاو ميشيل" من ليسوتو في جولتين متتاليتين بسهولة وفي الدور ربع النهائي، فازت بجولتين على أدريانا إيجالياس من إسبانيا (الثانية في التصنيف العالمي) والحائزة على الميدالية الفضية الأولمبية والبرونزية العالمية.

وفي نصف النهائي خسرت نعمت زادة امام الصينية جاو تشنغ، وصيفة بطل العالم وآسيا بجولتين، وكانت نعمت زادة قد خسرت ايضا امام تشنغ في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو.

وفي المنافسة على المركز الثالث تمكنت نعمت زادة من التغلب بجولتين (3-0 و 4-2) على السعودية دنيا ابو طالب الحائزة على الميدالية البرونزية العالمية والآسيوية والتاسعة في التصنيف العالمي، لتتقلد الميدالية البرونزية.

يذكر ان رصيد ايران في اولمبياد باريس بلغ لغاية الان 3 ميداليات، 1 ذهبية و 2 برونزية، حيث كان المصارع محمد هادي ساروي قد تقلد الذهبية في وزن 97 كغم للمصارعة الرومانية فيما تقلد امين ميرزا زادة الميدالية البرونزية في وزن 130 كغم.