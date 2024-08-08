صدمة اختيار السنوار داخل الكيان وانتظار رد المحور

العالم – مع الحدث

ماذا يعني طلب بلينكن منه أن يقرر بشأن وقف النار باعتباره صاحب القرار بإبرام الاتفاق؟

كيف قرأت مواقف السيدنصرالله حول الرد الآتي أياً تكن العواقب، وأن الانتظار جزء من العقاب والرد؟

ما الجديد في تهديدات نتنياهو وغالانت ردا على عمليات حزب الله وأنها تجر لبنان لدفع أثمان باهظة كما قال، فيما البيت الأبيض يقول إنه يصدق تهديدات ايران؟

ماذا يمكن أن تفعله واشنطن بعد من خلال مساعيها لتهدئة المنطقة من دون إحداث إختراق لوقف الحرب؟

وتستضيف هذه الحلقة في الإستوديو ببيروت المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى ومن جنين المتابع للشأن الإسرائيلي مجاهد السعدي.

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