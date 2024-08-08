البنتاغون يعترف بالفشل في وقف هجمات انصار الله في البحر الأحمر

العالم _ الأميرکيتان

وقال متحدثا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "لقد قمنا بالتأكيد بتخفيض قدراتهم (حسب تعبيره) ، لكن هل أوقفناهم؟ كلا"، واستشهد القائد بعدة هجمات شنتها "حركة انصار الله" اليمنية على السفن التجارية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة ( والتي جاءت كـ رد طبيعي على جرائم الاحتلال الفاشي المستمرة بحق الفلسطينيين، من حرب إبادة وحشية في قطاع غزة ضد المدنيين العزل) .

وشدد ويكوف على أن "مهمتنا لا تزال تتمثل في تقليل قدراتهم والحفاظ على بعض مظاهر النظام في البحر" (حسب زعمه). ووفقا له، فإن عدم الاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن يرجع إلى تحركات قوات المسلحة اليمنية هناك .

وقد تصاعد التوتر في البحرين الأحمر وخليج عدن، منذ ما شنت القوات المسلحة اليمنية هجمات على سفن مرتبطة بكيان الاحتلال أو متجهة إلى الكيان في نوفمبر الماضي، رداً على المجاز المروعة التي تعد شاهدًا جديدًا على فاشية وإجرام هذا الكيان الصهيوني الأكثر وحشية وإرهابًا وجبنًا، ضد شعب الفلسطيني، في قطاع غزة.

وفي العاشر من أكتوبر الماضي، أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في مساندة "إسرائيل" بالقطاع.