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جامعة طهران، توافق على قبول لاعبة التايكوندو مبينا نعمت زاده بدون امتحان

جامعة طهران، توافق على قبول لاعبة التايكوندو مبينا نعمت زاده بدون امتحان
الخميس ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس جامعة طهران محمد مقيمي ان جامعته ستقبل لاعبة التايكوندو الايرانية مبينا نعمت زاده، من دون مشاركتها في امتحانات دخول الجامعات.

العالم - ايران

وهنأ مقيمي فوز لاعبة التايكوندو مبينا نعمت زادة وقال: في ضوء طلب السيدة نعمت زادة لقبولها من دون المشاركة في امتحانات دخول الجامعات، فان جامعة طهران ترحب بقبول هذه الفتاة الملتزمة والمتقيدة اخلاقيا.

واضاف انه تمت دراسة الانظمة التعليمية لوزارة العلوم لقبول الحاصلين على الميداليات من دون خوض امتحانات الدخول الى الجامعات، موضحا ان القوانين تسمح بقبول لاعبة التايكوندو الايرانية.

وكانت مبينا نعمت زاده التي فازت بالميدالية البرونزية في لعبة التايكوندو في الألعاب الاولمبية باريس 2024، قد ناشدت في مقابلة بعد فوزها، رئيس الجمهورية لقبولها في الجامعة لانها قالت انها لم تستطع المشاركة في امتحانات دخول الجامعات على خلفية مشاركتها في الالعاب الأولمبية.

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