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في ألمبيك باريس 2024..

الإيرانية مبينا نعمت زاده تحقق إنجازا تاريخيا ومحمدهادي ساروي يحصد أول ذهبية

الخميس ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

في 2024 آخر المستجدات للنسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة الفرنسية باريس حيث حصدت إيران أولى ذهبياتها في الألعاب في المصارعة الرومانية عن طريق محمدهادي ساروي، كما أحرزت الإيرانية مبينا نعمت زاده برونزية غالية في التكواندو.

العالم - أولمبياد 2024

ومنح المصارع الإيراني محمدهادي ساروي الذهبية الأولى لبلاده في ألعاب باريس بالفوز على الأرميني آرتور ألكسانيان في نهائي وزن 97 كغم.

وبعدما تخلف في الفترة الأولى بنقطة يتيمة، قلب ساروي الطاولة على منافسه في الفترة الثانية بعدما نجح في حصد 4 نقاط متتالية، ليحسم النتيجة لصالحه ويحرز المركز الأول له.

من جهة أخرى أصبح الإيرانيان علي رضا مهمدي وسعيد إسماعيلي على مشارف التتويج بالميدالية الذهبية بتأهلمها إلى نهائي وزني 87 و67 كغم على التوالي.

ونجح مهمدي من تحقيق فوز شاق على الأوكراني جان بلانك في المربع الذهبي بحصده النقطة الأخيرة بعد انتهاء النزال بالتعادل بثلاث نقاط لكل منهما، فيما تمكن إسماعيلي من تخطي عقبة الأرميني غالاستيان بـ10 نقاط لأربع، في نزال مثير.

وأحرزت الإيرانية مبينا نعمت زاده الميدالية البرونزيبة في منافسات التايكواندو للسيدات في وزن دون 49 كغم.

وتمكنت نعمت زاده من تحقيق الفوز على السعودية دنيا علي أبوطالب في وقتين متتاليين، حيث فازت بالأولى بـ3 نقاط دون مقابل ثم أكدت تفوقها بالثاني بـ4 نقاط لنقطة واحدة.

وهي الميدالية البرونزية الثانية لإيران في ألعاب باريس بعد برونزية المصارع العملاق أمين ميرزازاده في منافسات الوزن الثقيل في المصارعة الرومانية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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