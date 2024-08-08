شاهد بالفيديو.. تفاصيل جديدة للعدوان الاسرائيلي على غزة

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وأوضح مراسلنا في قطاع غزة أن القصف الاسرائيلي استهدف منازل المواطنين في شمال القطاع وتحديدا في منطقة حي الزيتون بمدينة غزة، ما ادى الى ارتقاء 7 مدنيين كحصيلة أولية، مضيفا ان القصف طال أيضا محيط دوار الكويت شرقي المدينة.

وتابع ان الاحتلال الاسرائيلي واصل قصفه المدفعي العنيف منذ ساعات الليل وحتى الصباح على مناطق شمال القطاع (بيت لاهيا، دوار الشيخ زائد، وبيت حانون) وهذه المناطق اعلن عنها جيش الاحتلال انها مناطق عمليات عسكرية ومناطق خطرة يجب الخروج منها والنزوح لبدء عملية عسكرية برية ضد المواطنين والمدنيين بذريعة استهداف المقاومة .

وفي مدينة خانيونس قال مراسل العالم ان المدينة شهدت منذ ساعات يوم امس وحتى صباح اليوم غارات عنيفة على مناطقها الشرقية تركزت بشكل كبير على منازل المواطنين والابنية العالية وخيام النازحين، ما ادى الى ارتقاء 19 شهيدا وعشرات الاصابات .

وكشف مراسلنا عن تراجع لآليات الاحتلال الاسرائيلي من المناطق الشمالية للمحافظة الوسطى وخاصة في (منطقة الزهراء، منطقة جحر الديك) موضحا انها من المناطق الشمالية للنصيرات والبريج والتي شهدت قصفا مدفعيا متواصلا وعنيفا استهدف منازل المواطنين ومناطق تجمعاتهم في المحافظة.

وفي مدينة رفح أوضح مراسل العالم ان المدينة تشهد قصفا مدفعيا عنيفا وغارات متواصل استهدفت مناطق متفرقة منها، مضيفا ان المناطق الجنوبية لرفح تشهد مناورات لآليات الاحتلال المتمركزة في محور "فيلادلفيا" وصولا الى وسط وشرق المدينة، حيث تلقى مواجهة ومقاومة عنيفة وضارية من قبل فصائل المقاومة وكتائب القسام التي اعلنت عن استهدافها عددا من قوات الاحتلال وآلياته المتواجدة في مناطق اقصى جنوب القطاع في مدينة رفح.