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نائبة أميركية داعمة لغزة تخسر عضوية الكونغرس

نائبة أميركية داعمة لغزة تخسر عضوية الكونغرس
الخميس ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

خسرت النائبة الأمريكية كوري بوش المعارضة بشدّة للعدوان الصهيوني على غزة، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في “الكونغرس”، بعد دعم قوي من جماعات الضغط المؤيدة للكيان الصهيوني لمنافسها.

العالم _ الأميرکيتان

وهُزمت بوش التي تعد من بين أبرز التقدميين في “الكونغرس” أمام المدعي العام المحلي ويزلي بيل الذي حظي بدعم “لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية” (آيباك)، وهي مجموعة الضغط النافذة المؤيدة للكيان الصهيوني.

وقالت عضو “الكونغرس” عن ولاية ميزوري التي انتُخبت لشغل مقعد في مجلس النواب عام 2020 “سندافع عن الحق مهما كان الثمن”.

وأضافت في خطاب الإقرار بهزيمتها ونشر على حسابها في منصة “إكس”، “آمل أن يأخذ (بيل) وقته للتعرّف على جاليتنا الفلسطينية والعربية والمسلمة.. وأن يرى الجمال فيما صنعناه” في الولايات المتحدة.

واقترحت بوش قرارًا في “الكونغرس” يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد أسابيع فقط على بدء العدوان الصهيوني على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقاطعت خطاب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام “الكونغرس” الشهر الماضي، قائلة إن حضوره سيعني “الاحتفاء بمجرم حرب قاد عملية إبادة”.

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