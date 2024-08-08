العالم - بانوراما

فيما بدأ الكيان بدفع تكاليف الرد قبل حدوثه، بلغت مليارات الدولارات وفق وسائل اعلام عبرية، تتقاسمها تل ابيب وواشنطن خاصة وان الاخيرة عززت انتشار قواتها في المنطقة تحسبا للرد، تتركز استعدادات تل ابيب في تفعيل انظمة الدفاع الجوي ذات الكلفة العالية وحالة التأهب القصوى لدى جيش الاحتلال.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تنظيم الآلاف من مناهضي العنصرية مظاهرات في بريطانيا في أعقاب أعمال شغب قامت بها جماعات يمينية متطرفة ضدّ المساجد واللاجئين في البلاد خلال الأيام الماضية.



وسار الآلاف من البريطانيين، ومن مختلف الجنسيات، في شوارع برمنغهام، بالتزامن مع تنظيم تظاهرات مماثلة في لندن وبريستول وليفربول ونيوكاسل، رفضاً للتطرف والشعارات العنصرية في البلاد.

وذكرت مصادر في الشرطة البريطانية أنها على علم بالتخطيط لما يقرب من مئة احتجاج لليمين المتطرف وثلاثين مظاهرة مضادة في جميع أنحاء البلاد، وأن الآلاف من ضباط الشرطة على استعداد للتدخل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.