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تشاهدون في برنامج بانوراما..

حالة التأهب ترهق"اسرائيل"وجهود أميركا الإحتوائية لا تثمر.. بريطانيا وعنف اليمين المتطرف ضد الجاليات واللاجئين

حالة التأهب ترهق
الخميس ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول زيادة كيان الاحتلال الاسرائيلي من استعداداته العسكرية واللوجستية بمساعدة الولايات المتحدة الاميركية، استعدادا للرد الايراني وحزب الله على الاعتداءات الاسرائيلية في بيروت طهران، بعد فشل المحاولات الاميركية لثني إيران عن الرد أو انتزاع تعهدات بردٍّ شكلي.

العالم - بانوراما

فيما بدأ الكيان بدفع تكاليف الرد قبل حدوثه، بلغت مليارات الدولارات وفق وسائل اعلام عبرية، تتقاسمها تل ابيب وواشنطن خاصة وان الاخيرة عززت انتشار قواتها في المنطقة تحسبا للرد، تتركز استعدادات تل ابيب في تفعيل انظمة الدفاع الجوي ذات الكلفة العالية وحالة التأهب القصوى لدى جيش الاحتلال.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تنظيم الآلاف من مناهضي العنصرية مظاهرات في بريطانيا في أعقاب أعمال شغب قامت بها جماعات يمينية متطرفة ضدّ المساجد واللاجئين في البلاد خلال الأيام الماضية.

وسار الآلاف من البريطانيين، ومن مختلف الجنسيات، في شوارع برمنغهام، بالتزامن مع تنظيم تظاهرات مماثلة في لندن وبريستول وليفربول ونيوكاسل، رفضاً للتطرف والشعارات العنصرية في البلاد.

وذكرت مصادر في الشرطة البريطانية أنها على علم بالتخطيط لما يقرب من مئة احتجاج لليمين المتطرف وثلاثين مظاهرة مضادة في جميع أنحاء البلاد، وأن الآلاف من ضباط الشرطة على استعداد للتدخل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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