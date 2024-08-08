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إيران والأردن يدعوان لاتخاذ قرارات بناءة لوقف جرائم الصهاينة

إيران والأردن يدعوان لاتخاذ قرارات بناءة لوقف جرائم الصهاينة
الخميس ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية بالإنابة علي باقري ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في لقاء عقد على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، إلى اتخاذ قرارات بناءة ومؤثرة للتنديد بالكيان الصهيوني ووقف جرائمه.

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وأعربا الوزيران عن أملهما في أن يسهم اجتماع جدة في اتخاذ قرارات بناءة ومؤثرة للتنديد والضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه.

وتطرق باقري إلى الجهود والمشاورات المكثفة التي أجريت لعقد اجتماع جدة، وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الدول موقفا منسجما في التنديد القاطع بجرائم الكيان الصهيوني واغتيال الشهيد اسماعيل هنية، واعتماد آليات مناسبة لمتابعة هذه الجريمة النكراء حقوقيا وقضائيا لدى الأوساط الدولية.

أما وزير الخارجية الأردني فقد جدد التنديد بالعمل الإرهابي للكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد هنية في طهران وشدد على ضرورة وقف الهجوم الوحشي على قطاع غزة بوصف ذلك مفتاح إرساء الاستقرار في منطقة غرب آسيا.

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