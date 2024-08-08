السيد الحوثي: العدو يعترف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عنه

العالم - اليمن

وفي كلمة له حول تطورات العدوان "الإسرائيلي" على غزة والتطورات الإقليمية أضاف السيد الحوثي أنه منذ جريمة استهداف القائد إسماعيل هنية والقائد الجهادي فؤاد شكر والتطورات تلقي بظلالها على الوضع، مشددا على ان جرائم العدو الأخيرة استهدفت قادة من قادة الأمة والمعركة في ذروتها مع العدو "الإسرائيلي".

وأوضح السيد الحوثي ان العدو "الإسرائيلي" يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عنه ويقابله باستعدادات يُشرف عليها الأميركي ويتعاون فيها الغربي وبعض الأنظمة العربية.

وأشار السيد الحوثي الى ان جبهة حزب الله استمرت في عمليات الإسناد بفاعلية عالية وضربات قوية ونوعية مع التأكيد على حتمية الرد على استهداف القائد شكر، مؤكدا ان التأكيد على الرد من الجمهورية الإسلامية في إيران صدر من أعلى المستويات القيادية

وقال السيد الحوثي ان حماس أعلنت اختيار المجاهد يحيى السنوار خلفًا للشهيد إسماعيل هنية وهو إن شاء الله خير خلف لخير سلف، مؤكدا ان اختيار القائد السنوار تأكيد واضح على مواصلة الثبات على الجهاد والاستمرار في الموقف والثبات على المبادئ الأساسية.

وأشار السيد الحوثي الى ان العدو الإسرائيلي في حالة هلع وقلق كبير جدا، والإجراءات التي يقوم بها بعد تصعيده الأخير تعكس حالة خوفه الكبير.

وأكد السيد الحوثي ان جبهة الإسناد اليمنية نفذت هذا الأسبوع عمليات بـ 16 صاروخا باليستيا وطائرة مسيَّرة، ومن أبرزها استهداف مدمرتين أمريكيتين وإسقاط طائرة "MQ-9"، مضيفا ان عدد السفن المستهدفة من قبل جبهة الإسناد اليمنية بلغ 177 سفينة.

یتبع..