"يديعوت" تكشف : هذا هو السيناريو الاسوأ للانتقام القادم من ايران وحزب الله ...

العالم-الاحتلال

وقالت الصحيفة إن السيناريو الأسوأ بالنسبة للاحتلال هو شن هجوم مزدوج من إيران وحزب الله في آن معا.

وأشارت الى أن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى تضاؤل فرص الهجوم المزدوج من إيران وحزب الله.

وبينت الصحيفة أن رد إيران قد يتمثل بهجوم بمئات الصواريخ والمسيرات باتجاه "إسرائيل"، مبينة أن حزب الله قد يوجه ضربات رمزية ضد أهداف تقع إلى الجنوب من حيفا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن حزب الله سيكون البادئ في الهجوم، وقد يستمر ساعات حتى أيام معدودة.

وأشارت الى أنه من المتوقع أن يكون هجوم حزب الله الأوسع منذ انتهاء الحرب في عام 2006.