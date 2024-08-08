وزير الداخلية: حدود جذابة الإيرانية وشيب العراقية، جاهزة لاستقبال الزوار

العالم – إيران

وعلى هامش زيارته لمنفذ جذابة (جنوب غرب) اليوم الخميس قال وحيدي للصحفيين إن حدود جذابة حققت تقدما جيدا مقارنة بالأسابيع السابقة، وتوافرت فيها الظروف لاستقبال زوار الأربعين.

وأضاف أنه تمت خلال زيارة حدود شيب العراقية تفقد البنى التحتية لهذا المنفذ، وتتوافر فيه ظروف جيدة لدخول وخروج الزوار.

وأوضح وزير الداخلية أن منفذ العراق الحدودي تتوفر فيه الظروف المناسبة لاستقبال الزوار، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية العراقية للتنقل السهل للزوار.

وأوضح أن الرعايا الأجانب يمكن لهم أيضا التنقل عبر منفذ جذابة الحدودي.