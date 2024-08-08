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وزير الداخلية: حدود جذابة الإيرانية وشيب العراقية، جاهزة لاستقبال الزوار

وزير الداخلية: حدود جذابة الإيرانية وشيب العراقية، جاهزة لاستقبال الزوار
الخميس ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي إن تنسيقا أنجز مع الجانب العراقي في حدود جذابة، وتم توفير إمكانات جيدة لنقل الزوار الإيرانيين للأربعين الحسيني.

العالمإيران

وعلى هامش زيارته لمنفذ جذابة (جنوب غرب) اليوم الخميس قال وحيدي للصحفيين إن حدود جذابة حققت تقدما جيدا مقارنة بالأسابيع السابقة، وتوافرت فيها الظروف لاستقبال زوار الأربعين.

وأضاف أنه تمت خلال زيارة حدود شيب العراقية تفقد البنى التحتية لهذا المنفذ، وتتوافر فيه ظروف جيدة لدخول وخروج الزوار.

وأوضح وزير الداخلية أن منفذ العراق الحدودي تتوفر فيه الظروف المناسبة لاستقبال الزوار، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية العراقية للتنقل السهل للزوار.

وأوضح أن الرعايا الأجانب يمكن لهم أيضا التنقل عبر منفذ جذابة الحدودي.

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