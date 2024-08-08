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باقري: إستشهاد اسماعيل هنية، عمق العزلة السياسية للصهاينة

باقري: إستشهاد اسماعيل هنية، عمق العزلة السياسية للصهاينة
الخميس ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة علي باقري إن موجة التنديد الواسعة بالجريمة الإرهابية الأخيرة للكيان الصهيوني لاغتياله الشهيد إسماعيل هنية، قد عمقت العزلة السياسية للصهاينة الذين كانوا يأملون أن تتراجع من خلال عملية التطبيع مع بعض بلدان المنطقة.

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وأضاف باقري لدى لقائه وكيل وزارة الخارية السعودية وليد الخريجي على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أن: العلاقات الثنائية بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح، ونأمل في الحكومة الإيرانية الجديدة، المزيد من تطويرها وتوسيعها.

أما وكيل الخارجية السعودية وليد الخريجي فقد أشاد بمبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية باقتراح تشكيل اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي مؤكدا دعم جميع الدول التي شاركت في الاجتماع لإيران في التنديد بالعدوان الأخير للكيان الصهيوني.

واعتبر الخريجي اجتماع جدة بأنه جيد وناجح في إطار الجهود المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة اعتداءات الكيان الإسرائيلي.

وأكد الخريجي موقف بلاده المبدئي في التنديد بأي عمل إرهابي وعدوان على سيادة الدول وأمنها القومي.

وقال وكيل وزارة الخارجية السعودية إن العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية تمضي قدما، وإن السعودية تولي أهمية خاصة لتوسيع العلاقات، معربا عن أمله بتسهيل شؤون المعتمرين الإيرانيين من خلال التعامل والتفاهم بين البلدين.

وتم في اللقاء مناقشة ومتابعة القضايا القنصلية إذ أكد المسؤول السعودي على التعاون مع الجانب الإيراني في هذا الخصوص.

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