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قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني: جاهزون لتوسيع العلاقات الدفاعية مع بلاروسيا

قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني: جاهزون لتوسيع العلاقات الدفاعية مع بلاروسيا
الخميس ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد علي رضا صباحي فرد، استعداد طهران لتوسيع العلاقات الدفاعية والعسكرية وتنفيذ التعاون المشترك في مجالات التدريب مع قوات الدفاع الجوي لبيلاروسيا.

العالمإيران

جاء ذلك خلال استقبال العميد صباحي فرد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي آندره یولانوفيتش لوکانوفيتش الذي حضر إلى مقر أركان الدفاع الجوي للجيش في طهران.

وقال العميد صباحي فرد في اللقاء إن قوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاهزة لتوسيع العلاقات المتبادلة الدفاعية والعسكرية وتنفيذ التعاون المشترك في مجالات التدريب المختلفة مع قوة الدفاع الجوي البيلاروسي.

وفي ختام اللقاء تبادل قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني وقائد القوات الجوية وقوة الدفاع الجوي لبيلاروسيا شهادات تذكارية.

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