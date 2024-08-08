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الخارجية الكندية تتخذ قرارا حاسما يصدم الصهاينة

الخارجية الكندية تتخذ قرارا حاسما يصدم الصهاينة
الخميس ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت وزارة الخارجية الكندية أن الحكومة أعلنت أمس الأربعاء أنها قررت سحب أبناء دبلوماسييها من الكيان الإسرائيلي، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

العالم - الأميرکيتان

وذكرت وزارة الخارجية الكندية في بيان، أنها وافقت على نقل أبناء الدبلوماسيين والمسؤولين عنهم بشكل مؤقت إلى بلد ثالث آمن. وأوضحت أنه لا يوجد معالون يعيشون مع الدبلوماسيين المقيمين في رام الله بالضفة الغربية وبيروت.

وذكرت الوزارة الكندية في البيان أن السفارتين في تل أبيب وبيروت والمكتب التمثيلي لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية "تظل جميعها تعمل بكامل طاقتها وتواصل تقديم الخدمات الأساسية للكنديين".

وحذرت كندا يوم السبت مواطنيها من السفر إلى فلسطين المحتلة، وأرجعت هذا إلى استمرار الصراع في المنطقة والوضع الأمني الذي يصعب التنبؤ بتطوراته. كما حثت مواطنيها على عدم السفر إلى غزة والضفة الغربية.

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