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بيان قطري مصري أمريكي: حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار

بيان قطري مصري أمريكي: حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار
الخميس ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت كل من قطر وأمريكا ومصر - بصفتهم راعين للمفاوضات بين حركة المقاومة الاسلامية (حماس) والكيان الاسرائيلي بيانا مشتركا قالوا فيه : حان الوقت لوضع حد وبصورة فورية للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة وللمحتجزين وعائلاتهم.

وجاء في البيان القطري المصري الأميركي:

حان الوقت لوضع حد وبصورة فورية للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة وللمحتجزين وعائلاتهم

لقد سعينا لأشهر للتوصل إلى اتفاق وهو الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى تفاصيل التنفيذ

يجب عدم إضاعة مزيد من الوقت وألا تكون هناك أعذار من أي طرف لمزيد من التأجيل

حان الوقت للإفراج عن "الرهائن" وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق

نحن كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي لتسوية الأمور المتعلقة بالتنفيذ

دعونا الجانبين لاستئناف المحادثات في 15 أغسطس/آب بالدوحة أو القاهرة لسد الثغرات المتبقية

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