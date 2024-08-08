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هاريس توافق على المشاركة في المناظرة أمام ترامب في 10 سبتمبر

هاريس توافق على المشاركة في المناظرة أمام ترامب في 10 سبتمبر
الخميس ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

وافقت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس على المشاركة في مناظرة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب في 10 سبتمبر على محطة "ABC" التلفزيونية.

وقالت هاريس: "إنني أتطلع إلى المناظرة مع دونالد ترامب، ولدينا موعد 10 سبتمبر".

وفي 8 أغسطس، أعلن ترامب أنه اتفق مع شركات التلفزيون الأمريكية على عقد ثلاث جولات من المناظرات التلفزيونية الرئاسية في سبتمبر.

وأوضح مقر حملة ترامب في وقت لاحق أن "فوكس نيوز" تخطط لتنظيم مناظرة تلفزيونية بين ترامب وهاريس في 4 سبتمبر وقناة "ABC" في 10 سبتمبر وقناة "NBC" في 25 سبتمبر.

وفي وقت سابق، أعلنت حملة كامالا هاريس عدم موافقتها على قرار ترامب إجراء مناظرة يوم 4 سبتمبر المقبل.

وكان من المفترض أن تجرى الجولة الثانية في 10 سبتمبر على قناة "ABC"، وكان حينها مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، الذي قرر منذ ذلك الحين الانسحاب من السباق.

وفي هذا الصدد، قال ترامب إن الاتفاقيات السابقة لم تعد سارية المفعول، واتهم قناة "ABC" التلفزيونية بالتعاطف مع الديمقراطيين ونشر أخبار كاذبة.

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