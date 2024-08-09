حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال

العالم - لبنان

وأعلن حزب الله في بيانه تنفيذ 8 عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية.

استهداف تجمع لجنود صهاينة ‏في موقع المرج بمسيرة انقضاضية وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفهم.

استهداف موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها ‏إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

استهداف منصات ‏القبة الحديدية ومرابض مدفعية إسرائيلية وآليات في منطقة خربة منوت في الجليل الغربي ‏المحتل بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

استهداف ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابعة ‏للواء الغربي) بصواريخ بركان.

استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

استهداف ثكنة بيرانيت بصواريخ بركان مما أدى ‏لتدمير جزء منها واشتعال النيران فيها.

استهداف ثكنة راميم بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.