حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال

العالم - لبنان
وأعلن حزب الله في بيانه تنفيذ 8 عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية.
استهداف تجمع لجنود صهاينة في موقع المرج بمسيرة انقضاضية وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفهم.
استهداف موقع المالكية بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
استهداف التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.
استهداف منصات القبة الحديدية ومرابض مدفعية إسرائيلية وآليات في منطقة خربة منوت في الجليل الغربي المحتل بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
استهداف ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابعة للواء الغربي) بصواريخ بركان.
استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
استهداف ثكنة بيرانيت بصواريخ بركان مما أدى لتدمير جزء منها واشتعال النيران فيها.
استهداف ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.