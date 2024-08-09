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شهداء بغارات استهدفت خانيونس ورفح ومخيمات النصيرات والمغازي وجباليا

شهداء بغارات استهدفت خانيونس ورفح ومخيمات النصيرات والمغازي وجباليا
الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، بغارات شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية واستهدفت على وجه الخصوص، مخيمات النصيرات والمغازي وجباليا، الى جانب مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر صحية اعلانها استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة مطر غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطنان فلسطينيان جراء غارة مماثلة للاحتلال استهدفت منازل بمخيم المغازي وسط القطاع.

وتحدثت مصادر محلية عن قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلوك 4 بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى، بينما استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء استهداف خيمة نازحين في منطقة الشوافين في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل وتفجيرها ونسف المربعات السكنية في محافظة رفح، حيث تم نسف عدة منازل غربي المدينة.

وكان استشهد 39 مواطنا، ظهر أمس الخميس، بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرستين تؤويان نازحين شرق مدينة غزة، ومنازل وسط وجنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 39699 شهيدا، و91722 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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