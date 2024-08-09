ايران تتربع على عرش المصارعة الرومانية في الاومبياد باريس 2024

العالم - أولمبياد 2024

وعززت ايران غلتها من المعدن الاصفر في الالعاب الاومبية في باريس بعدما احزر سعيد اسماعيلي ذهبية وزن 67 كجم في المصارعة الرومانية وفي النزال النهائي المثير تمكن اسماعيلي من تجاوز عقبة الاوكراني بـ 6 نقاط لـ 5، ليهدي ايران الميدالية الذهبية الثانية بعد الاولى التي فاز بها محمد هادي سهرابي في المصارعة الرومانية.

هذا ونال على رضا محمدى ميدالية فضية لوزن 78 كجم في المصارعة الرومانية بعد خسارته امام البلغاري بـ7 نقاط دون مقابل في المبارة النهائية .لتنهي ايران مشاركتها في المصارعة الرومانية في العاب باريس بذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

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