الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تتربع على عرش المصارعة الرومانية في الاومبياد باريس 2024

الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

ابدعت ايران في منافسات المصارعة الرومانية باحراز ذهبية وفضية وضمانها لميدالية اخرى في المصارعة الحرة.

العالم - أولمبياد 2024

وعززت ايران غلتها من المعدن الاصفر في الالعاب الاومبية في باريس بعدما احزر سعيد اسماعيلي ذهبية وزن 67 كجم في المصارعة الرومانية وفي النزال النهائي المثير تمكن اسماعيلي من تجاوز عقبة الاوكراني بـ 6 نقاط لـ 5، ليهدي ايران الميدالية الذهبية الثانية بعد الاولى التي فاز بها محمد هادي سهرابي في المصارعة الرومانية.

هذا ونال على رضا محمدى ميدالية فضية لوزن 78 كجم في المصارعة الرومانية بعد خسارته امام البلغاري بـ7 نقاط دون مقابل في المبارة النهائية .لتنهي ايران مشاركتها في المصارعة الرومانية في العاب باريس بذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الايرانية نعمت زادة تحرز البرونزية بالتايكواندو في اولمبياد باريس 2024

بالفيديو.. میرزازاده يحصد أول ميدالية لإيران في اولمبياد باريس 2024

شاهد/ لفتة بطولية لمصارع ايراني تجاه خصمه خلال اولمبياد باريس!

الايراني ساروي يتقلد الذهب بالمصارعة الرومانية وزن 97 كغم في اولمبياد باريس