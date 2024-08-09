الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث الاممي الحقوقي جيريمي لورانس..

سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم قد يشكل 'جريمة حرب'

سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم قد يشكل 'جريمة حرب'
الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

وصف متحدث مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، في تصريحات صحفية، مشاهد اغتصاب جنود إسرائيليين معتقلا فلسطينيا في سجن "سدي تيمان" بـ"الصادمة"، مطالبا كيان الاحتلال الإسرائيلي بالتحقيق في جميع الانتهاكات.

العالم - فلسطين المحتلة

وقال لورانس: "إنها مشاهد صادمة، إنها واحدة من مشاهد عدة للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب".

وذكّر بأن التقارير الصادرة بهذا الشأن مؤخراً تحدثت عن عدة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم.

وأضاف المسؤول الأممي أن بعض هذه الجرائم قد تشكل "جرائم حرب"، مؤكدا أنه يجب على كيان الاحتلال أن يضمن "إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة في جميع الانتهاكات، التي نعتقد أنها منتشرة على نطاق واسع".

وأشار إلى أنهم يعربون بانتظام عن قلقهم إزاء "حالة الإفلات من العقاب" في هذا الكيان المحتل، وهي مشكلة طويلة الأمد في سياق الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقال: "أجدد دعوتنا لـ'إسرائيل' لضمان الوصول الفوري لهيئات المراقبة المستقلة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى جميع مراكز الاحتجاز".

روابط ذات صلة

القانون الإنساني الدولي يحظر تفجير جيش الاحتلال خزان المياه برفح

هذا كان رد نتنياهو على قرار الامم المتحدة الاخير ضد الاحتلال!

شاهد.. ما هو موقف الحكام العرب من توسع الاستيطان الاسرائيلي؟

مقررة الامم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لقطع علاقاتها مع 'إسرائيل'