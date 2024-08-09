سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم قد يشكل 'جريمة حرب'

العالم - فلسطين المحتلة

وقال لورانس: "إنها مشاهد صادمة، إنها واحدة من مشاهد عدة للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب".

وذكّر بأن التقارير الصادرة بهذا الشأن مؤخراً تحدثت عن عدة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم.

وأضاف المسؤول الأممي أن بعض هذه الجرائم قد تشكل "جرائم حرب"، مؤكدا أنه يجب على كيان الاحتلال أن يضمن "إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة في جميع الانتهاكات، التي نعتقد أنها منتشرة على نطاق واسع".

وأشار إلى أنهم يعربون بانتظام عن قلقهم إزاء "حالة الإفلات من العقاب" في هذا الكيان المحتل، وهي مشكلة طويلة الأمد في سياق الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقال: "أجدد دعوتنا لـ'إسرائيل' لضمان الوصول الفوري لهيئات المراقبة المستقلة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى جميع مراكز الاحتجاز".