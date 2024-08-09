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إعلام عبري يكشف بنك أهداف إيران وحزب الله في عمق 'إسرائيل'

إعلام عبري يكشف بنك أهداف إيران وحزب الله في عمق 'إسرائيل'
الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أفادت هيئة البث العبرية بأن تل أبيب تتوقع أن تكون مقرات استخباراتية لديها هدفا لحزب الله وإيران في ردهما على اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر.

العالم- فلسطين المحتلة

كما تحدث تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي عن مخاوف في الكيان جدية من احتمال قيام "حزب الله" باستهداف مواقع عسكرية واستخباراتية حساسة في قلب تل أبيب.

ووفقا لـ"أكسيوس"، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن "حزب الله" قد يستهدف مواقع استراتيجية في تل أبيب، وتشمل الأهداف المحتملة مقر قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في وسط تل أبيب، ومقر جهاز الموساد، بالإضافة إلى منشآت استخباراتية أخرى في شمال المدينة.

هذا وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن "حزب الله سيوجه الضربة الأولى وستكون الأهداف عسكرية وأمنية وليست مدنية".

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قد أكد في وقت سابق خلال خطاب متلفز بمناسبة مرور أسبوع على اغتيال شكر، أن الرد "آت، قويا، مؤثرا، وفاعلا وحدنا أو في إطار رد جامع لكامل المحور، هذه الفرضيات موجودة، فهذه معركة كبيرة والاستهداف خطير".

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