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شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان

شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

استشهد صباح اليوم الجمعة، شخصان لبنانيان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

العالم - لبنان

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، استشهاد شخصين، في غارة بمسيّرة شنها الاحتلال الإسرائيلي هذا الصباح على بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

كما استهدفت الطائرات الحربية الاسرائيلية أطراف بلدتي دير ميماس وكفر كلا، تزامناً مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في اجواء جنوب لبنان.

وتشن قوات الاحتلال غارات عدوانية على لبنان وتقصف منازل وتغتال شخصيات في وقت تشهد الحدود حالة من التصعيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التي خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح.

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