سفير إيران في موسكو: دول البريكس رحبت بمقترح إيران حول التبادلات المالية

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وأوضح جلالي في مقابلة مع مراسل "ارنا" من موسكو، "سبب تقديم هذا الاقتراح"، قائلا : في الوضع الحالي، يتزايد عدد الدول الخاضعة للعقوبات في العالم، حيث ان الغربيين وخاصة الأميركيون، يحاولون استغلال "العقوبات" كسلاح.

وأضاف : إن أسوأ أنواع الحصار هو في مجال التبادلات النقدية والمصرفية، ولذلك يجب على الدول المحاصرة أن تكون مستعدة لمواجهة هذا التوجه الغربي.

وتابع جلالي : يمكن للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، تعزيز التعاون من خلال تصميم آليات نقدية ومصرفية جديدة في مجال التبادلات فيما بينها.

وأوضح السفير الايراني في موسكو : عندما قدمنا ​​هذا الاقتراح إلى سلطات روسيا (باعتبارها الرئيس الدوري لمجموعة البريكس في عام 2024) والدول الأعضاء الأخرى، رحبوا باقتراح إيران لتصميم آليات مالية جديدة في هذه المجموعة.