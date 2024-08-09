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اثر التعذيب الوحشي بسجن 'سدي تيمان'

مركز إعلام الأسرى يكشف أسماء 5 فلسطينيين استشهدوا بسجون الاحتلال

مركز إعلام الأسرى يكشف أسماء 5 فلسطينيين استشهدوا بسجون الاحتلال
الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف مركز إعلام الأسرى، صباح اليوم الجمعة، أسماء خمسة أسرى جدد من قطاع غزة استشهدوا في سجون الاحتلال الصهيوني.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن "مكتب إعلام الأسرى" قوله: إن الشهداء هم: وفا امين محمد عبد الهادي، وعطا يوسف حسن فياض، وفتحي محمد محمود جاد الله، وماجد حمدي ابراهيم سوافيري، وعلى عبد الله سليمان الحولي‏.

وذكرت مصادر حقوقية أن جميع هؤلاء استشهدوا داخل "سدي تيمان" تيمان في أوقات سابقة جراء التعذيب الوحشي من قوات الاحتلال.

وسبق أن كشفت صحيفة هآرتس العبرية استشهاد 36 أسيرًا من قطاع غزة في سجن "سدي تيمان" في وقت يدور فيه الحديث عن استشهاد 60 معتقلا نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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