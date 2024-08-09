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مراسل العالم يكشف خطة اقتحام الفرقة 98 بجيش الاحتلال لخانيونس!

الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اعلن ان الفرقة 98 تستعد لبدء عملية برية في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس بعد التهديد لاخلاء هذه المنطقة والتي حددها عبر خرائط تم نشرها على مواقع السوشيال ميديا والاتصال بالمواطنين والقاء المنشورات على مناطق التي يتواجد بها المواطنين.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان المناطق التي حددها الجيش هي منطقة الصلقة وخزاعة وقرارة وعباسان والشيخ ناصر وهي المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، حيث يزعم جيش الاحتلال تواجد عناصر للمقاومة الفلسطينية بها.

وتابع ان جيش الاحتلال اعلن انه العملية بدات في ساعات الصباح الاولى لكنه لازال يتمركز في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالاضافة الى القصف المدفعي المكثف منذ ساعات الصباح الاولى بالاضافة الى التحليق المكثف للطائرات الحربية وطائرات الكوادكوبتر في هذه المناطق لتمشيطها والسماح لدخول الدبابات وتمهيد الطريق لها.

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