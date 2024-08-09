مراسل العالم يكشف خطة اقتحام الفرقة 98 بجيش الاحتلال لخانيونس!

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان المناطق التي حددها الجيش هي منطقة الصلقة وخزاعة وقرارة وعباسان والشيخ ناصر وهي المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، حيث يزعم جيش الاحتلال تواجد عناصر للمقاومة الفلسطينية بها.

وتابع ان جيش الاحتلال اعلن انه العملية بدات في ساعات الصباح الاولى لكنه لازال يتمركز في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالاضافة الى القصف المدفعي المكثف منذ ساعات الصباح الاولى بالاضافة الى التحليق المكثف للطائرات الحربية وطائرات الكوادكوبتر في هذه المناطق لتمشيطها والسماح لدخول الدبابات وتمهيد الطريق لها.

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