إصابة 12 جنديا صهيونيا..والقسام تستولي على طائرتي استطلاع

العالم- فلسطين المحتلة

ووفقا للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في غزة وصل إلى 4 آلاف و284 ارتفاعا من 4 آلاف و272 يوم الثلاثاء.



وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية 12 جنديا.



وذكر جيش الاحتلال أن ستة جنود أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، دون أن يحدد مواقع إصابة البقية، لكن يعتقد أنها على الحدود مع لبنان، حيث يستمر حزب الله في قصف مواقع لجيش الاحتلال.



من جهتها، نشرت كتائب القسام تسجيلا لطائرتي "سكاي لارك" و"بمبردير" استولت عليهما من قوات الاحتلال، أثناء تنفيذها مهام استخبارية في أجواء شرق وغرب مدينة رفح جنوب القطاع.



وطبقا للمعطيات، فإن 689 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر بينهم 329 بالمعارك البرية في قطاع غزة.



وبدعم أمريكي تشن دولة الاحتلال منذ نحو 10 أشهر حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل دولة الاحتلال الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.