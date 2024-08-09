الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤
٠٩:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مراسلة العالم: اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

قالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في جنين راية عروق أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت عددا كبيرا في القرى والبلدات في الضفة الغربية.

العالم - خاص بالعالم

وأضافت مراسلتنا أن الاقتحامات شملت حملة اعتقالات، طالت طفلين شقيقين من بلدة بيت سيرا غرب رام الله.

وأفادت الزميلة راية عروق أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم وبلدة فرعون جنوبا، واعتقلت مواطنين.

كما أفادت باقتحام قوات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، ومحاصرة منزل بالقرب من مستشفى الاسراء، في الوقت الذي دفعت فيه بتعزيزات عسكرية كبيرة، ونشرت القناصة في محيط المنزل المحاصر المملوك لعائلة ما تزعم تلك القوات أنه مطارد ومطلوب لديها.

الى ذلك أفادت مراسلتنا بمداهمة القوات الاسرائيلية عمارة الفاتح في ضاحية عزبة الجراد شرق طولكرم واجرت عملية تفتيش في احد الشقق داخلها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شهداء ومصابون في اقتحام قوات الإحتلال لبلدة عقابا بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

شاهد.. السرايا والفصائل المقاومة تتصدى لاقتحام الاحتلال مدينة جنين

استشهاد الجريحة وفاء جرار من جنين بعد بتر ساقيها