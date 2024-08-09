شاهد.. مراسلة العالم: اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

وأضافت مراسلتنا أن الاقتحامات شملت حملة اعتقالات، طالت طفلين شقيقين من بلدة بيت سيرا غرب رام الله.

وأفادت الزميلة راية عروق أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم وبلدة فرعون جنوبا، واعتقلت مواطنين.

كما أفادت باقتحام قوات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، ومحاصرة منزل بالقرب من مستشفى الاسراء، في الوقت الذي دفعت فيه بتعزيزات عسكرية كبيرة، ونشرت القناصة في محيط المنزل المحاصر المملوك لعائلة ما تزعم تلك القوات أنه مطارد ومطلوب لديها.

الى ذلك أفادت مراسلتنا بمداهمة القوات الاسرائيلية عمارة الفاتح في ضاحية عزبة الجراد شرق طولكرم واجرت عملية تفتيش في احد الشقق داخلها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..