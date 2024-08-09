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المقاومة في لبنان تزف شهيدين على طريق القدس

المقاومة في لبنان تزف شهيدين على طريق القدس
الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان بقيادة حزب الله، الجمعة، كلا من الشهيدين السعيدين على طريق القدس "مهدي محمود قصيباني" (سراج)، و"هادي جهاد ديب" (حيدر) مواليد عام 1997.

العالم- لبنان

وفيما يلي بياني حزب الله لبنان في نعي هذين الشهيدين :

1- بيان نعي الشهيد على طريق القدس مهدي محمود قصيباني :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مهدي محمود قصيباني "سراج" مواليد عام 1994 من بلدة حاروف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

2- بيان نعي الشهيد على طريق القدس هادي جهاد ديب :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد هادي جهاد ديب "حيدر" مواليد عام 1997 من بلدة بافليه وسكان بلدة دبعال في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

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