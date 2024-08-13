المبعوث الأميركي يزور بيروت وبجعبته مبادرة جديدة للتهدئة.. مع استمرار التوغل في كورسك إعلان حالة التأهب الجوي في أنحاء أوكرانيا

العالم - بانوراما

وأفادت مصادر صحيفة بأن هوكشتاين قد يحمل مبادرة جديدة للتهدئة لكن أحدا لا يعلم مضمونها.

وكان الإعلام الإسرائيلي قال إن حزب الله نقل رسالة عبر مسؤولين أجانب بأنه مصمم على الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر لكنه غير معني بتصعيد يؤدي إلى حرب شاملة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان السلطات الاوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، حسبما تفيد بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.



وأطلقت صفارات الإنذار في العاصمة كييف ومقاطعة فينيتسا جنوب غرب كييف، ثم امتد الإنذار إلى مناطق أخرى للبلاد.

وأفادت الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي في الشمال بتعرض المنطقة لقصف بصواريخ وطائرات بدون طيار، استهدف مرافق للبنية التحتية.

ردت القوات الروسية على القوات الأوكرانية بصواريخ وطائرات مسيرة وهجمات جوية، في تحرك قال عنه أحد كبار القادة الروس إنه أوقف تقدم أوكرانيا بعد أكبر توغل في الأراضي التي تخضع لسيادة روسيا منذ بدء الحرب.

وفي تطور جديد أكدت الخارجية الأوكرانية أنها ستوقف هجماتها عبر الحدود إذا وافقت موسكو على سلام عادل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.