شاهد البحرية الإيرانية تتسلح بصواريخ مضادة للسفن لا يمكن رصدها

العالم - خاص بالعالم

عدد كبير من صواريخ كروز الجديدة المضادة للسفن، بالإضافة الى منظومات رادار بحرية جديدة وأنظمة الحرب الإلكترونية، وتتمتع هذه الصواريخ بقدرات جديدة، بما في ذلك رأس حربي شديد الإنفجار وغير قابل للإكتشاف، بالإضافة الى ما تملكه من تأثير حربي كبير حيث تحدث أضرارا جسيمة وتغرق مدمّرات العدو.

وتم خلال التسليم عرض أنواع مختلفة من أنظمة الصواريخ طويلة المدى ومتوسطة المدى والطائرات المسيرة القتالية والاستطلاع والتدمير وأنظمة الحرب الإلكترونية والرادارات البحرية وغيرها من الأجهزة القتالية.

القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، أكد أن طهران وسعت الاشتباك مع العدو إلى أعماق أكبر. واضاف انه يجب ان يغلق طريق التفوق للأعداء في البحر.

واضاف ان الإنجازات التي ازيح الستار عنها في اطار منظومة القوة البحرية للحرس، والتي تأتي رغم الحظر المفروض على ايران، تتميز بالتقنيات المتطورة علميا وتقنيا.



خلال حفل التسليم تم عرض 210 انظمة من أصل 2640 نظاما، دون الكشف عن أنظمة استراتيجية أخرى بسبب المحذورات الأمنية.

وتعد هذه الأنظمة من بين أحدث الأسلحة المضادة للسطح وتحت السطح لدى البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية.

وهذه المعدات والانظمة الدقيقة جدا في الاستهداف، ترفع قدرات القوات وعمق الاهداف وتؤمن حدود البلاد البحرية من اي تهديد خارجي.



وقال قائد البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري :"لقد أولينا اهتماما خاصا للتحديث والابتكارات التقنية في المعدات والامكانات التي نستخدمها اليوم، وتتصف هذه المعدات والأنظمة الجديدة بزيادة في الدقة والتصويب، مما يزيد من ثقة استخدام هذه الأسلحة في بيئة الحرب الإلكترونية".



هذه الأسلحة والتقنية العسكرية الكبيرة التي اعلن عنها تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عالية ما يؤكد استعداد طهران لاي سيناريو مستقبلي.

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