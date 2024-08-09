اصابات بجيش الاحتلال في هجوم بمسيرات انقضاضية على مقر عسكري

العالم - لبنان

وأعلنت ذلك، المقاومة الإسلامية، وقالت أنّ الهجوم يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً المقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو في بلدتي حناويه والناقورة.

وحسب اعلام الاحتلال، دعت بلدية كريات شمونة السكان للبقاء بالقرب من الأماكن المحمية حتى إشعار آخر.

في غضون ذلك زفّت المقاومة الإسلامية، الجمعة اليوم، الشهيدين على طريق القدس مهدي محمود قصيباني "سراج" من بلدة حاروف في جنوب لبنان وهادي جهاد ديب "حيدر" مواليد عام 1997 من بلدة بافليه وسكان بلدة دبعال.