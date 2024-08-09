'داعش' يستهدف 'تايلور سويفت'..ما علاقته بالانتخابات الامريكية؟

العالم- الامريكيتان

وعلى إثر ذلك، أعلن المنظمون اول امس الأربعاء عن إلغاء جميع الحفلات.

في هذا السياق، أعلنت شركة Barracuda Music النمساوية عبر منشور على إنستغرام: "بعد تأكيد السلطات وجود مخطط لهجوم إرهابي في استاد إرنست هابيل، لم يكن أمامنا خيار سوى إلغاء الحفلات الثلاث حرصاً على سلامة الجميع".

كما أكدت الشركة إعادة ثمن التذاكر إلى الجمهور، بعدما كانت التوقعات تشير إلى حضور حوالى 65 ألف شخص في كل حفلة.



جاء هذا التصريح بعد إعلان رئيس جهاز الأمن النمسوي، فرانز روف، عن توقيف شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، ينتمي إلى تنظيم "داعش"، في منطقة النمسا السفلى، حيث صادرت السلطات مواد كيميائية من منزله.

وأوضح روف أنه متأكد من وجود "أعمال تحضيرية" وأن المستهدف الرئيسي كان حفلات تايلور سويفت في فيينا. كما جرى توقيف شخص آخر في فيينا بتهمة التواصل مع المشتبه به، ويبدو أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المشتبه بهما قد انضما إلى تنظيم «داعش» عبر الإنترنت.



قد يربط البعض هذه الحادثة بالانتخابات الأميركية المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. فتايلور سويفت تميل إلى اليسار الديموقراطي، وقد أثبتت في الانتخابات الماضية قدرتها على تغيير المعادلة وحشد الأصوات الانتخابية.



حتى الآن، لم تعلن تايلور سويفت عن موقفها من الانتخابات المقبلة، وربما يكون المخطط الذي أُحبط في النمسا مرتبطاً بشكل مباشر بالسباق إلى البيت الأبيض.