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بالفيديو.. مراسل العالم يكشف اخر تطورات العملية البرية في خانيونس

الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان العملية العسكرية البرية التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على المناطق الشرقية الشمالية في مدينة خانيونس مستمرة.

العالم - مراسلون

وبين مراسلنا ان القصف المدفعي متواصل على منطقة بلدة القرارة وبني سهلية وعباسان وسط توغل للاليات الاسرائيلية واستهداف الطائرات الاسرائيلية لمنازل المدنيين وخيام النازحين ما اسفر عن ارتقاء اكثر من 14 شهيد وعدد من الاصابات.

واضاف مراسلنا ان حالة النزوح متواصلة من مناطق شرق مدينة خانيونس الى مناطق الغربية بعد العملية العسكرية الاسرائيلية وتوغل الاليات في محور المناطق الشرقية الشمالية، وسط مجازر يرتكبها كيان الاحتلال في مناطق المواصي غرب خانيونس والتي زعم الاحتلال انها آمنة.

وتابع ان الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت مناطق شرق خانيونس منها منطقة حي الشيخ ناصر ومنطقة معن بلده الفخاري ما اسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، بالاضافة الى استهداف منازل الفلسطينيين في المحافظة الوسطى.

المزيد بالفيديو المرفق..

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