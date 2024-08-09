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هل تتدخل إيران في انتخابات الرئاسة الامريكية؟

هل تتدخل إيران في انتخابات الرئاسة الامريكية؟
الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

اكدت ممثلية إيران في الأمم المتحدة، برئاسة اميرسعيد ايرواني، ان الانتخابات الأميركية شأن داخلي وليس لايران أي تدخل فيها.

العالم - ايران

وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الايرانية في الأمم المتحدة قالت ردا على سؤال وسائل الإعلام حول الهجمات السيبرانية المزعومة المنسوبة لإيران للتدخل في الانتخابات الأمريكية: "لقد كانت إيران دوما ضحية لهجمات سيبرانية مختلفة ضد البنى التحتية للبلاد ومراكز الخدمة العامة والصناعات".

وأضافت: "قوة إيران السيبرانية دفاعية ومتناسبة مع التهديدات التي تواجهها"، مؤكدا: "إيران ليس لديها هدف مبرمج أو خطة لهجوم سيبراني".

وتابعت: "إن موضوع الانتخابات الأميركية هو شأن داخلي في هذا البلد، وليس لإيران أي دخل فيها".

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