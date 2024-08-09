هجوم أوكراني بالمسيرات يستهدف منطقة كورسك.. هكذا ردت روسيا

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تتواصل المعارك في منطقة كورسك الروسية حيث شن الجيش الأوكراني هجوما مباغتا قبل ثلاثة أيام ونفذ ليلا هجمات بمسيّرات استهدفت أيضا مناطق أخرى في البلاد.

وأعلن الجيش الأوكراني أنه ضرب بنجاح قاعدة جوية عسكرية روسية في منطقة ليبتسك على بعد حوالى ثلاثمئة كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، في منطقة تعرضت لهجمات بمسيّرات واستهدفت مستودعات بقنابل جوية موجهة وعددا من المنشآت الأخرى

وافادت السلطات المحلية بان البنية التحتية للطاقة تضررت ما أدّى إلى انقطاعات في التيّار الكهربائي، كما أعلنت مع وزارة الطوارئ الروسية حالة الطوارئ الاتحادية في منطقة كورسك بعد التدخل الاوكراني الكبير؛ وامر حاكم المنطقة بإخلاء أربع قرى محيطة لضمان سلامة السكّان.

وطلبت الشرطة الأوكرانية إجلاء نحو عشرين ألف شخص من منطقة سومي الواقعة في شمال أوكرانيا على الحدود مع كورسك الروسية. حيث ان عمليات الإجلاء هذه ضرورية لتجنيب المدنيين 'نيران العدو'.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان المعارك متواصلة في منطقة كورسك مؤكدة إفشال الهجمات الأوكرانية.

وأكدت الوزارة أيضا ان قوات كييف بلغت مدينة سودجا الروسية الواقعة على مسافة حوالى عشرة كيلومترات من الحدود، مشيرة الى انها قصفت وحدات أوكرانية 'في المنطقة الغربية' لهذه المدينة. واسقطت خمسة وسبعين مسيرة اوكرانية فوق سبع مناطق.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أشار بشكل غير مباشر إلى هذه العملية في تصريحات له الخميس؛ اعتبر خلالها ان روسيا جلبت الحرب إلى اوكرانيا وان عليها ان تشعر باثارها؛ واشار الى ان الجميع يمكنهم رؤية ان الجيش الاوكراني يعرف كيف يباغت وكيف يحصل على نتائج. دون اعطاء المزيد من التوضيحات.

كذلك في الوقت نفسه جددت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لكييف التأكيد انها تدعم جهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها في وجه ما اسمته العدوان الروسي.

