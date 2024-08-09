شاهد/ هروب مسؤول اسرائيلي لحظة هجوم المقاومة

العالم - الاحتلال

ويرصد مقطع الفيديو لحظة هروب المتحدث باسم بلدية كريات شمونة، دورون شانفر، عند دوي صافرات الإنذار في المستوطنة الإسرائيلية للمرة الثانية، وذلك عندما كان يقدم تعليمات وإحاطة عن الوضع فيها.

وتواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقع الاحتلال الاسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة، وذلك ردا على المجازر في قطاع غزة وعلى قصف المدنيين والاغتيالات التي ينفذها الاحتلال في لبنان وفلسطين المحتلة.

واليوم قصفت ‏المقاومة في لبنان بصليات من صواريخ كاتيوشا وفلق مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة.

كذلك استهدفت ‏المقاومة مباني ‏يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة وفي مستوطنة المنارة وأصابتها إصابات مباشرة.

كما شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.‏

وأعلن الاحتلال عن مقتل مستوطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار صاروخ اعتراضي على الطريق رقم 4 بالجليل الغربي.