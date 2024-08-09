شاهد/ تصرفات هاريس ونائبها: بحالة سكر أم يتعاطيان المخدرات؟

العالم - الاميركيتان

وظهرت هاريس في الفيديو ونائبها خلفها وكعادتها تضحك بدون توقف وتقول "مساء الخير" مرات عديدة، فيما والز يقف ويبتسم بطريقة غريبة.

وقد حاز المقطع على انتشار واسع وسط تعليقات من النشطاء على تصرفهما، وكتب أحدهم: "هل هي في حالة سكر أم تتعاطى المواد الأفيونية؟؟".

وسخر آخر من إمكانية مناظرتها للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وقال: "تقول مساء الخير 7 مرات. نعم، إنها تعتقد أنها تستطيع مناظرة ترامب.. مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير هههه، مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير...".

وسأل أحدهم: "هل شم (والز) شعرها بينما كان يربت على ظهرها؟".

وتساءلت إحداهن عن سبب صوتها الغريب وكتبت: "ماذا به صوتها؟؟؟ أي مزيج من الحشيش تدخنه".

وكتب آخر: "من تصرفاتهم كأنهم يتعاطون المخدرات"، وقال: "حشيش اليوم من النوعية الرفيعة".!