نائب قائد حرس الثورة: أوامر القائد واضحة وصريحة بشأن معاقبة الاحتلال

العالم- ايران

وشدد نائب قائد حرس الثورة في إيران، العميد علي فدوي، على أن "أوامر قائد الثورة واضحة وصريحة بشأن معاقبة الاحتلال بشكل شديد والانتقام لدماء الشهيد هنية".

وأكد فدوي في تصريحه للميادين أنه "سيتم تنفيذ أوامر قائد الثورة بأحسن وجه ممكن، وهذه وظيفة إيران الحالية".

كما اعتبر نائب قائد حرس الثورة أن "اختيار السنوار يعني أن خط المقاومة الذي بدأته حماس مستمر حتى النهاية".

وكان قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، قد أكد على أن كيان الاحتلال الإسرئيلي المجرم الإرهابي "أعد لنفسه عقاباً قاسياً" عبر اعتدائه على العاصمة طهران واغتياله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية.

وشدد السيد خامنئي على أن الثأر لدماء هنية "من واجب إيران، لأنه استشهد على أرضنا"، مضيفاً أن اغتيال هنية الذي كان ضيفاً في طهران "هو فاتحة لعقوبة شديدة جلبها الأعداء على أنفسهم".

وفي سياق متصل أكد قائد قوة القدس، العميد إسماعيل قاآني، في رسالةٍ إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار أن "الثأر لدم القائد الشهيد إسماعيل هنية واجبٌ علينا، وهذا ما شدد عليه قائد الثورة والجمهورية في إيران".

وقال قاآني خلال رسالته إن "الجهاد البطولي في المقاومة الإسلامية سيجعل أثر العقوبة على الاحتلال أكثر من الماضي، وسيؤدي إلى زوال هذا الكيان في أسرع وقت".