وفد عسكري أمريكي يصل الى دولة متوسطية حاملا 'عتادا غير مسبوق'

العالم - اوروبا

ولفتت الصحيفة إلى أن وفدا عسكريا أمريكيا كبيرا وصل إلى قبرص في الأيام القليلة الماضية، وعقد اجتماعات عاجلة مع المسؤولين في وزارة الدفاع القبرصية وفي جهاز الاستخبارات.

ورافقت الوفد، بحسب الصحيفة اللبنانية، قوة لوجستية وعسكرية وأمنية حملت معها كمية كبيرة من المعدات والأسلحة ومنظومات الدفاع الجوي الحديثة، إضافة إلى مروحيات تم نقلها على عجل.

ونقل عن مسؤولين قبارصة أنه لم يسبق لهم أن شاهدوا مثل هذه الكميات والأنواع من الأسلحة. وأقروا بأن الامريكيين أبلغوهم بأن الغرض منها يتعلق بالتوتر القائم في المنطقة، وبأن الجزيرة ستكون إحدى منصات الاعتراض ضد هجمات متوقعة من إيران واليمن وحزب الله.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجانب الأمريكي بادر بالطلب من السلطات القبرصية المباشرة في إجراء مناورات مشتركة غير معدة مسبقا على أرض الجزيرة وفي بحرها.

ووفق تقرير الصحيفة اللبنانية، الذي تناقلته مواقع عبرية، فقد "حرص مسؤولون قبارصة على التواصل مع جهات لديها علاقات مع قوى ودول محور المقاومة، وخصوصا مع حزب الله، لإيصال رسالة مفادها أن ما يجري يتم خلافا لإرادتهم، وأنهم لا يريدون توريط بلادهم في أي حرب، وأعربوا عن خشيتهم من أن تصبح الجزيرة مسرحا لمواجهة مع إيران وحزب الله وحتى مع أنصار الله".

وكان أمين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله وجه تحذيرا للحكومة القبرصية في يونيو الماضي من فتح مرافقها للحرب على لبنان، فيما أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ردا على تحذير السيد نصر الله، أن نيقوسيا ليست متورطة في حروب وأن بلاده جزء من الحل وليست المشكل.