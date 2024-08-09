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شاهد/لحظة تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في البرازيل

الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الجمعة، أن طائرة مدنية من المرجح أن يكون على متنها عشرات المسافرين تحطمت.

العالم - حوادث

وقالت بوابة "G1" إن "طائرة تقل 58 راكبا و4 من أفراد الطاقم تحطمت يوم الجمعة في ولاية ساو باولو البرازيلية".

وبحسب شركة الطيران "Voepass"، المالكة للطائرة، فهي طائرة ركاب ذات محرك توربيني، من طراز ATR-72، أقلعت من كاسكافيل بولاية بارانا متجهة إلى غوارولوس في ساو باولو، قبل أن تتحطم في بلدة فينهيدو.

ووفقا للوكالة الوطنية للطيران المدني (Anac)، فإن هذا الطراز يتسع لـ 68 راكبا، ولا توجد حتى الآن معلومات عن الضحايا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم خلال الحادث، الذي لم يتم الكشف عن أسبابه بعد.

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