"حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال

وأعلن حزب الله في بيانه تنفيذ 9 عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية:

الساعة 09:40 استهداف تجمع للجنود ‏الإسرائيليين في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

استهداف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كرد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة حناويه.

شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان، استهدف أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها ‏وأصاب أهدافه بدقة وأوقع فيهم إصابات مؤكدة، كرد على ‏الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدتي حناويه والناقورة.

استهداف مبان ‏يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة وخصوصا في بلدتي ‏كفركلا وعيتا الشعب.

استهداف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات ‏شمونة بصواريخ فلق، كرد على ‏الاغتيالات والاعتداءات التي نفذها العدو وخصوصا في بلدتي الناقورة وحناويه.

استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة، كرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة.

الساعة 13:25 استهداف موقع السماقة في ‌‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة.

استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة.