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"حزب الله" ينشر مشاهد دكه لمواقع عسككرية إسرائيلية

الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

 نشرت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله" مشاهد تظهر استهداف ثكنة بيرانيت التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية وتموضعا مستحدثا لجيش الاحتلال في خربة منوت شمال الاراضي المحتلة. 

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