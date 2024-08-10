لاعب التايكواندو الإيراني مهران برخورداري يحرز الميدالية الفضية الاولمبية

العالم - ايران

وفي النزال النهائي لهذا الوزن الذي جرى مساء الجمعة، خسر برخورداري بنتيجة 2-0 امام التونسي فراس القطوسي حامل برونزية العالم وذهبية إفريقيا.

وكان برخورداري واجه في الدور الاول جيسوربيك الأوزبكي وانتصر عليه في الثواني الأخيرة.

وفي الدور ربع النهائي واجه سيموني أليسو، الحائز على ميداليتين ذهبيتين عالميتين والاول في التصنيف الأولمبي من إيطاليا، وتغلب عليه بنتيجة 2-1.

وفي الدور نصف النهائي تغلب برخورداري على سيون جون الكوري الجنوبي 2-1 .

وبلغت حصيلة البعثة الايرانية في اولمبياد باريس لغاية الان 8 ميداليات؛ 2 ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية.

تقلد الذهبية محمد هادي ساروي بالمصارعة الرومانية وزن 97 كغم وسعيد اسماعيلي بالمصارعة الرومانية وزن 67 كغم.

واحرز الفضية علي رضا مُهمدي بالمصارعة الرومانية وزن 87 كغم وحسن يزداني بالمصارعة الحرة وزن 86 كغم وناهيد كياني بالتايكواندو للسيدات وزن تحت 57 كغم ومهران برخورداري بالتايكواندو رجال وزن تحت 80 كغم.

فيما نال البرونزية امين ميرزا زادة بالمصارعة الرومانية وزن 130 كغم ومبينا نعمت زادة بالتايكواندو للسيدات وزن تحت 49 كغم.