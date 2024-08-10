البيان الأميركي القطري المصري وكيفية احتواء رد إيران

العالم – مع الحدث

ماذا يعني التوجه الأميركي نحو إيران بأن أي تصعيد من جانبها من شأنه تقويض إمكان التوصل لإتفاق؟

هل تعمل واشنطن على دفع هذا المسار لسحب الذريعة من إيران ومحورها للرد على جريمة اغتيال الشهيدين هنية وشكر؟

ما الذي يدرسه الكبينت الإسرائيلي المجتمع تحت الأرض بمشاركة أميركية حول كيفية التعامل مع الهجمات على الكيان؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث الفلسطيني حمزة البشتاوي، الخبير الاستراتيجي هادي محمدي.

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