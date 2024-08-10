رسالة من "السنوار" لمصر بشأن مطالب حماس لعقد الصفقة

العالم - فلسطين



وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة، أن السنوار يتمسك بانسحاب جيش الإحتلال بشكل كامل من قطاع غزة، إلى جانب إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين البارزين وأصحاب المحكوميات العالية.



ووصفت الصحيفة رسالة السنوار بالحازمة، مدعية أنه أبلغ المصريين أنه يعارض "بشدة"، إدارة السلطة الفلسطينية لغزة بعد الحرب.



وبحسب الرسالة، فقد أعرب السنوار عن رفضه لنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد الحرب للحفاظ على الأمن، حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.



ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر بقوله: "بالنسبة ليحيى السنوار، فإن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين على رأس أولوياته".



وتابع قائلا: "السنوار يريد أن يرى مروان البرغوثي وأحمد سعدات مُفرج عنهما، ولن يتنازل عن ذلك".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قد أعلنت مؤخرا، عن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد إسماعيل هنية.