بالفيديو: مشاهد حصرية من مكان مذبحة اسرائيلية جديدة بحي الدرج

العالم - خاص بالعالم

وکانت المدرسة تؤوي أكثر من ألفي نازح من مختلف مناطق القطاع. وهو خامس مركز للإيواء تقصفه قوات الاحتلال خلال أسبوعين تقريبا.



ولاتزال سيارات الإسعاف والدفاع المدني تنقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى المعمداني والمراكز الصحية القريبة.

وأرتفع عدد ضحايا مدرسة التابعين بحي الدرج وسط مدينة غزة إلى أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين في كبرى المذابح التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الأسابيع الأخيرة.

وقال المكتب الإعلامي في قطاع غزة في بيان، إن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، مما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع، مشيرا إلى أنه من هول المذبحة وعدد الشهداء الكبير، لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن.

وأضاف المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة تؤوي نازحين بـ3 صواريخ يزن كل واحد منها ألفي رطل من المتفجرات.

وأكد ثوابته أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعلم بوجود النازحين داخل المدرسة، وأن رواية الجيش الإسرائيلي لما حدث مليئة بالأكاذيب والمعلومات المزيفة، وأنه يسعى من خلال بياناته الزائفة تبرير جرائمه في حق شعبنا.