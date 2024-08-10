مراسل العالم يكشف عن زيف ادعاء الاحتلال حول مجزرة حي الدرج

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في خان يونس إن طائرات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت النازحين الفلسطينيين خلال أداءهم صلاة الفجر في إحدى المدارس في حي الدرج والمناطق الشرقية من مدينة غزة.

وأکد مراسل العالم أن أعداد الضحايا كانت كبيرة وبأن الإحصائيات النهائية لأعداد الشهداء لم تعلن حتى هذه اللحظة بسبب استمرار عملية انتشال الجثامين من مكان الجريمة.

واستغرب مراسل العالم من محاولة تبرير جيش الاحتلال جريمته المروعة من خلال اعتبار المكان المستهدف مكانا قياديا تابعا لحرکة حماس، وانه استهدف المكان بصواريخ دقيقة تجنبا لاستهداف المدنيين، مؤکداً ان الجريمة خلفت أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى كلهم من المدنيين والنازحين.

ولايستبعد مراقبون ان تندرج هذه المجزرة في سجل الجرائم الکبری التي ارتکبها الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه علی غزة.