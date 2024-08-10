اقتحامات ومداهمات بمدن وبلدات الضفة الغربية + فيديو

العالم – فلسطين

واندلعت، فجر اليوم السبت، اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس، فيما نصبت حواجز طيارة في طولكرم.

وتسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى مخيم بلاطة في نابلس قبل مداهمة جيش الاحتلال للمخيم واندلاع اشتباكات مع مقاومين، سُمعت خلالها أصوات إطلاق نار كثيف في أرجاء المخيم.

وأعلنت سرايا القدس – كتيبة نابلس أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية في محاور القتال في مخيم بلاطة وأمطروا قوات الاحتلال المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

كما أفادت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحام للمخيم الشاب فادي سرحان، ابن عم الشهيد عبد الناصر سرحان من داخل منزله في حارة الطيراوية، والأسير المحرر قبل أشهر عمار عرفات، وهو شقيق الشهيد رسمي عرفات بعد إقتحام المنازل وتخريب محتوياتها.

من جانب آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرقا.

وذكرت مصادر محلية، أن عدداً من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الجنوبي، وتمركزت في شارع فرعون، ونصبت حاجزا طيارا في المكان، ونشرت دوريات المشاة في المنطقة.

وأضافت أن الآليات ذاتها توجهت فيما بعد صوب ضاحية ذنابة مرورا من عزبة الجراد، وجابت شوارعها الرئيسية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في حين داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب نور الهمشري في طولكرم، وأخضعته للتفتيش وعاثت فساداً بمحتوياته، قبل أن تعتقله.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا بعد الاعتداء عليه وعلى مواطنين آخرين بالضرب المبرح في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل المواطن زهير الرجبي بعد الاعتداء عليه وعلى مواطنين آخرين بالضرب المبرح في حي بطن الهوى في بلدة سلوان.

كما داهم الاحتلال منزل المواطن كايد الرجبي، وفتشه وعبث بمحتوياته.

وصعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتداءاته في الضفة الغربية بما فيها القدس، فقتل 594 فلسطينيا بينهم 142 طفلا وأصاب 5400 واعتقل أكثر من 9890، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وخلفت عشرات العمليات العسكرية الإسرائيلية دماراً كبيراً في البنية التحتية لمدينتي جنين ومخيمها وطولكرم ومخيميها، بما في ذلك أعمال حفر وتخريب لشبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي.