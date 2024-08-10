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بلينكن لغالانت: تصعيد التوتر ليس في مصلحة أي طرف

بلينكن لغالانت: تصعيد التوتر ليس في مصلحة أي طرف
السبت ١٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بأن تصعيد التوتر في منطقة غرب آسيا ليس في مصلحة أي طرف.

العالمالأميركيتان

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير بلينكن أكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن تل أبيب، وأن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف، وشدد على ضرورة إنجاز وقف لإطلاق النار في غزة يؤدي إلى الإفراج عن الأسرى وزيادة المساعدات، مؤكدا أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات في الأراضي المحتلة ولبنان بالعودة إلى منازلها.

يأتي هذا فيما، أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن ستقدم 3 مليارات و500 مليون دولار إلى تل أبيب لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي.

وأخطرت الخارجية الأميركية الكونغرس بعزم الحكومة الإفراج عن تمويل عسكري أجنبي للكيان الإسرائيلي بمليارات الدولارات.

من جهتها، أفادت مصادر إعلامية أميركية بأن الإفراج عن هذه الأموال جاء ضمن مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار لكيان الاحتلال.

يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر في المنطقة بعد جرائم الاغتيال الإسرائيلية الأخيرة.

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